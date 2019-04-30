لأول مرة بالعالم.. عرض خصلة من شعر دا فينتشي

للمرة الأولى ستعرض خصلة من شعر ليوناردو دا فينتشي للعامة، وذلك في الثاني من أيار/مايو الذي تصادف فيه الذكرى المئوية الخامسة لوفاة المبدع الكبير، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيطالية عن باحثين.

وقال القيّمون على معرض "ليوناردو فيفي" (ليوناردو حيّ) "حصلنا من الولايات المتحدة على خصلة شعر أطلق عليها اسم شعر ليوناردو دا فينتشي".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "ايه جي آي" عن أليساندرو فيتسوزي، مدير متحف ليونارد دا فينتشي في بلدة فينتشي مسقط رأس المبدع الكبير قرب فلورنسا، قوله إن "خصلة الشعر هذه التي بقيت محفوظة ضمن مجموعة أميركية ستعرض للمرة الأولى للعامة مع مستندات تثبت الاستحصال عليها من فرنسا".

ويعتزم خبراء إيطاليون إجراء تحليلات للحمض النووي على هذه الخصلة لمعرفة إذا ما كان لعبقري النهضة نسل لا يزال على قيد الحياة.

وفي الثاني من أيار/مايو 1519، فارق الرسّام والعالم المتضلّع المولود في فينتشي في 15 نيسان/أبريل 1452 من علاقة غير شرعية بين أحد الوجهاء الأثرياء وفتاة فقيرة، الحياة في قصر كلو-لوسيه الفرنسي في أمبواز، بعد ثلاث سنوات ونيّف من دعوته إلى فرنسا بمبادرة من الملك فرنسوا الأول.