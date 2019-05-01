مصر..سرقوا تاكسي فانقلبت بهم ووجدوا أنفسهم بقبضة الشرطة

كشفت الداخلية المصرية واقعة طريفة لمحاولة سرقة سيارة وتدخل القدر لضبط اللصوص وإعادة السيارة لصاحبها.

وقالت الوزارة إن سائق سيارة أجرة "تاكسي" استغاث بأجهزة الأمن، وأبلغ عن تعرضه لحادث سرقة بالإكراه من جانب 3 أشخاص بمدينة طامية بمحافظة الفيوم التي تبعد عن العاصمة بنحو 60 كيلومترا.

وذكرت أنه أثناء مرور قوة أمنية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم لملاحظة الحالة الأمنية استغاث بهم سائق وأبلغهم بقيام ثلاثة مجهولين باستدراجه بسيارته الأجرة "تاكسي" من منطقة المسلة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بزعم توصيلهم إلى مدينة طامية.

وأضاف السائق أنه وبالقرب من الطريق الإقليمي هدده أحدهم بسلاح أبيض "مطواه" وقام آخر بإلقاء مسحوق الشطة بوجهه وأنزلوه من السيارة وفروا هاربين.

وفي تلك الأثناء - وكما تقول الوزارة - تبلغ للقوة الأمنية من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بالطريق الإقليمي، وتبين أنها ذات السيارة ونفس مواصفاتها وهروب مستقليها إلى الزراعات المجاورة للطريق.

وأضافت أنه ومن خلال تكثيف الجهود وتمشيط المنطقة تمكنت القوة من ضبط المتهمين وهم بالفعل 3 أشخاص، أحدهم له سجل إجرامي، وضبط بحوزتهم مطواة وكيس به مسحوق الشطة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتم إعادة السيارة لصاحبها وأحيل المتهمون للنيابة لتولي التحقيق.