هل أنجب هاري وميغان طفلهما الأول سراً؟

أطلق قصر كنسينغتون تلميحاً أن الأمير هاري وميغان ربما استقبلا طفلهما الأول بالفعل.

وأصدر القصر يوم الأربعاء مذكرة تفيد بأن دوق ساسكس سيزور هولندا الأسبوع المقبل للقيام بمشاركة رسمية في أمستردام.

ورأى الكثيرون أن ذلك تلميح بأن الدوقة قد أنجبت الطفل الملكي بالفعل سراً.

وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يأخذ الأمير هاري إجازة أبوة بعد ولادة طفله الأول.

ويعتقد بهذا أن إعلان الزيارة يدل على أن الطفل قد أنجب بالفعل يوم الأحد أو الاثنين.

ونقلت صحيفة "مترو" أن أحد المساعدين الملكيين قال: "كان دائما يخطط للذهاب، ولكن مع موضوع ولادة الطفل، فليس من المتوقع أن يعلن الأمير مسبقاً عن الزيارة إذا لم يكن قادراً على الحضور".

وقال قصر كنسينغتون: "سوف يسافر صاحب السمو الملكي بعد ذلك إلى لاهاي لإطلاق العد التنازلي رسمياً لألعاب Invictus 2020 التي يفصلنا عام عن تنظيمها".

وارتفعت وتيرة الخبر بقوة لاسيما بعد وصول أنباء عن زيارة الملكة لهاري وزوجته في بيتهما قبل يوم.

وتتعالى القصص رغم أنه لم يصدر تصريح رسمي إلى الآن.

وعزز المذيع بإذاعة فيرجن كريس إيفانز، من القصة، بتكهنه قائلاً: "أعتقد أنني أعرف شيئًا ما".

وأضاف: "قد يكون هناك طفل ملكي جديد بالفعل".