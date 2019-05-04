بالصور.. ملكة جمال أميركا 2019 "فاتنة سمراء بشعر مجعد"

توجت تشيزلي كريست، وهي طالبة سابقة بجامعة كارولينا الجنوبية، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2019، في حفل أقيم الخميس.

وتم اختيار تشيزلي كريست، التي امتهنت المحاماة، بعد منافسة شرسة مع 51 شابة من كافة الولايات الأميركية.

وحصلت تشيزلي البالغة من العمر 27 سنة على اللقب بعد إجاباتها التي اعتبرت الأفضل في المرحلة النهائية من المنافسة.

فيما حصلت أليخاندرا رودريغز من ولاية نيو ميكسيكو على المركز الثاني، وتريانا براون من ولاية أوكلاهوما على المركز الثالث.

واعتبرت النتيجة مفاجئة للبعض بسبب اختلاف معايير الجمال التي اختيرت على أساسها ملكة هذا العام.

يذكر أن كريست ستمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون.