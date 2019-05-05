إيطاليا تتهم أميركيا بقتل مواطن ضربا بمقعد

اتهمت السلطات الإيطالية مواطنا أميركيا، يبلغ من العمر 22 عاما، بقتل إيطالي في الرابعة والسبعين من عمره، يملك متجراً لبيع الملابس في فيتيربو، وهي مدينة قريبة من روما.

واعتقلت الشرطة، مايكل آرون بانغ، السبت، مؤكدة أنه قتل صاحب المتجر بضربه بمقعد.

وعُثر على جثمان نورفيو فيدلي داخل متجره، الجمعة.

وقالت الشرطة إن بانغ، وهو مصمم غرافيك من كانزاس سيتي، وصل إلى إيطاليا منذ حوالي شهرين.

وزعمت الشرطة أنه غير ملابسه بعدما قتل فيدلي واستولى على محفظة الرجل.

وأفاد بانغ أنه حضر إلى المتجر مرتين في السابق سعيا لشراء ملابس حديثة، لكن تم رفض بطاقة الائتمان الخاصة به.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على محفظة فيدلي المسروقة وأدلة أخرى تربط بانغ بعملية القتل في غرفة استأجرها في بلدة بالقرب من فيتيربو.