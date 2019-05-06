أول ظهور علني لمؤسس أمازون وعشيقته في ليل نيويورك

يظهر مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وعشيقته لورين سانشيز، لأول مرة معاً على العلن، بعد تفجير قضية العلاقة الرومانسية التي تربطهما والتي ترتب عليها فض بيزوس علاقته مع زوجته الشهر الماضي.

وذكرت مجلة بيبول أن بيزوس وسانشيز شوهدا وهما يغادران مطعماً في مدينة نيويورك، بعد أن تناولا البرغر والبيتزا في الليل.

كما نشرت المجلة على حسابها على تويتر صورة بيزوس وعشيقته، حيث كان يعتمر قبعة ويظهر خلف سانشيز، وخلفهما شخص ثالث.

Jeff Bezos Steps Out with Girlfriend Lauren Sanchez for Date Night in N.Y.C. https://t.co/ignuiUMWz8 — People (@people) May 6, 2019

ومنذ الطلاق، ركز بيزوس وزوجته وقتهما على الأطفال، في حين جرت تسوية الأمور المالية بخصوص الحصص في أمازون.