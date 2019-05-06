البراغيث تغزو مركزاً للشرطة في باريس.. وتتسبب بإقفاله

أخلي مركز للشرطة شمال شرقي باريس، الأحد، بعدما غزته البراغيث، وفق اتحاد للشرطة.

ووضع على الباب الأمامي لمركز الشرطة الواقع في الدائرة التاسعة عشرة من العاصمة الفرنسية إشعار، جاء فيه "مركز الشرطة مغلق حتى إشعار آخر".

وفي تغريدة غاضبة على "تويتر"، كتب اتحاد أجهزة الشرطة في فرنسا أن المحطة قد غزتها الحشرات، "ما جعل ظروف العمل لا تطاق!!!".

وأوردت إذاعة "فرانس بلو باري" أنه رغم جهود مكافحة هذه الحشرات، فإن المشكلة التي ظهرت للمرة الأولى قبل ثلاثة أسابيع لم تستأصل. وقال مسؤول في الاتحاد إن الشرطيين الذين تعرضوا للدغات كانوا ينقلون معهم البراغيث عن غير قصد ما تسبب في انتشارها في منازلهم ولسع أطفالهم أيضاً.

ويطالب الاتحاد بالقضاء على هذه الآفة بالكامل، قائلاً إنه كان يجب القيام بهذا الأمر قبل أسابيع.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو الاتحاد، الاثنين، وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، لحل المشكلة.