شاهد كيف "تلقى" رئيس وزراء أستراليا بيضة على رأسه

رشق رئيس الوزراء الأسترالي ببيضة في رأسه، وأوقع حراسه سيدة على الأرض خلال احتجاج قبيل الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.

وبدا أن البيضة رشقت صوب سكوت موريسون من الخلف، الثلاثاء، ثم سقطت دون أن تنكسر أثناء حديثه مع ناخبين في قاعة بلدية مدينة ألبوري.

وطرح الحراس سيدة من المارة أرضاً، وأمسكوا بسيدة أخرى تبلغ من العمر 25 عاماً، تتهم بأنها من ألقت البيضة.

وساعد موريسون السيدة على الوقوف، وقال في وقت لاحق إنها عضو بحركة متشددة تداهم مزارع تتهم القائمين عليها بالقسوة على الحيوانات.

وقالت الشرطة في بيان بوقت لاحق إن المتظاهرة احتجزت.