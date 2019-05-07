فقراء كراتشي.. سحور بلحوم النعام والغزلان

قدّمت جمعية خيرية باكستانية، وجبة سحور فاخرة، فجر الثلاثاء، في أول ليلة من رمضان للفقراء في مدينة كراتشي، مكوّنة من لحم النعام.

وقال ظفار عباس، الأمين العام لمؤسسة الجعفرية لإدارة الكوارث، إن جمعيته قدمت في مدينة كراتشي وجبات لأكثر من 500 فقير لم تكن تخطر ببالهم، موضحا أن هذه الوجبات تتكوّن من لحم النعام باهظ الثمن المطبوخ بالحمص والكاري، مؤكدا أن رجال أعمال ساهموا في هذه الوجبة الفاخرة غير المألوفة، في هذا البلد الذي يقطنه أكثر من 200 مليون.

وقال أمين عام الجمعية: "إن الأثرياء دعمونا، ومثل العام الماضي نقدم هذه الأطباق التي حتى شخص من الطبقة المتوسطة لا يقدر على شرائها.. ما بالك بالفقراء".

وأكمل: "إن الخطة تشمل تقديم لحم الغزال وأطباق غالية أخرى في الأيام المقبلة خلال شهر رمضان".

فيما شكّلت الوجبة مفاجأة سارة للفقراء الذين أصبحوا يتحدّثون عن هذه التجربة المميزة، وقال محمد حسين سائق شاحنة: "شعور جميل. لم آكل لحم النعام من قبل".