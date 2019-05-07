فيديو لنادرة في عالم الحيوان.. كلب يهاجم أسداً ويهزمه

لولا الفيديو المعروض أدناه، وصوّره أحد زوار محمية Gir National Park الطبيعية بولاية "غوجارات" الواقعة في الشمال الغربي الهندي، لما صدق أحد أن كلباً زودته الشجاعة بما جعله يتصدى لأسد تحرش به وأراد طرده من المكان.

ولم يرق للكلب تصرف "ملك الغاب" نحوه، فرد على التحرش بمهاجمته بلا توقف، إلى درجة دبّ معها الرعب فيه، فتعثر من خوفه وراح يتراجع أمام انقضاض الكلب عليه، حتى انتهت حاله منطرحاً على الأرض في إحدى اللحظات، ثم تركه الكلب مهزوماً في مملكته الغابية نفسها وغادر المكان منتصراً.

المهزوم، هو من فصيلة "الأسد الآسيوي" المعروف أيضاً بالفارسي، والشهير لدى علماء الحيوانات النادرة برغبته في العيش منفرداً ومنعزلاً، على حد ما قرأت "العربية.نت" بسيرته، بعد أن تعرفت إلى ما حدث له مع الكلب الشجاع مما نقله القسم الإخباري في موقع Yahoo مترجماً عن مواقع إعلامية هندية، وبعضها أعاد الذاكرة إلى ما ورد في تقرير صدر قبل عامين، من أن محمية Gir هي الوحيدة المحتوية على آخر ما تبقى من فصيلة "الآسيوي" بالعالم، وتعدادها 650 أسداً.