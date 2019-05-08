الصور الأولى لطفل هاري وميغان.. وهذا اسمه

عرض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الأربعاء، مولودهما الجديد للجمهور، حيث أعلنت الأم الجديدة أن الطفل كـ"الحلم".

ووقف دوق ودوقة ساسكس مع ابنهما أمام الكاميرات في قلعة وندسور - الأولى في حياة الطفل البالغ من العمر يومين، والسابع في ترتيب ولاية العرش.

وسمى الأمير هاري وميغان ابنهما أركي.

وقال قصر باكنغهام إن الاسم الكامل للطفل هو أركي هاريسون ماونت باتن- وندسور.

وهو الحفيد الثامن للملكة والسابع في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

وحمل هاري بين ذراعيه الطفل النائم، الذي كان ملفوفا في بطانية بيضاء ويرتدي قبعة بيضاء أيضاً.

وقالت ميغان إن الأمومة "تجربة خيالية".

وأضافت أن الطفل كان "أجمل شيء"، وأنه كان "حلما فحسب".

وردا على سؤال عمن يشبه الطفل، قال هاري إنه من السابق لأوانه القول: "شكله يتغير كل يوم، فمن يدري؟".

وأثار نبأ ولادة طفل دوق ودوقة ساسكس سيلا من رسائل التهنئة، أبرزها من السيدة الأميركية الأولى سابقا ميشال أوباما ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أردرين.

وأضيئت شلالات نياغارا في كندا بالأزرق احتفالا بهذا الحدث، في حين سطعت عجلة "لندن آي" على ضفاف نهر تيمز بالأحمر والأبيض والأزرق.