شاهد.. كابتن "الروسية المنكوبة" يقتحم النار لينقذ زميله

أظهر مقطع فيديو انتشر حديثا، لقطات جديدة ومثيرة عن لحظة عودة الطيار المساعد للطائرة الروسية المنكوبة مرة أخرى عبر ممر الهروب لإنقاذ القبطان.

وأوضح الفيديو الطيار المساعد Maxm Kuznetsov، البالغ من العمر 36 عاما، وهو يفر من قمرة القيادة بعد لحظات من الهبوط الاضطراري لطائرة الايروفلوت، سوخوي سوبر جيت-100، يوم الأحد، بعد اشتعال النار فيها، ومن ثم عاد وتسلق المساعد حبل السلامة مرتديا سترة واقية، في موقف بطولي لإنقاذ زميله القبطان في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية.

وقال القبطان دينيس إفدوكيموف البالغ من العمر 42 عاماً، في تصريح له نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الطيار الثاني كان أول من غادر قمرة القيادة، ثم كنت أنا بعده"، لكنه لم يوضح كيف خرج من الطائرة.

ونشرت عدد من المواقع الفيديو المرفق الذي يظهر لحظة إنقاذ المساعد لزميله.

وقتل 41 من ركاب الطائرة البالغ عددهم 78 شخصا، بينما نجا معظم الركاب الذين كانوا في مقاعد مقدمة الطائرة.

وما زال المحققون يحللون الصندوقين الأسودين، لكنهم لم يذكروا أي تفاصيل تتعلق بأسباب الحادث.

فيما أكد الطيار دينيس إيفدوكيموف أن صاعقة ضربت الطائرة، ما أدى إلى تعطيل الأجهزة المساعدة للقيادة.