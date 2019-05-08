رقصته أبكت الملايين.. طفل أفغاني يحتفل بساقه الصناعية

سحر طفل أفغاني ظهر في فيديو قصير وهو يرقص بساق صناعية قلوب الملايين حول العالم، وتوالت التعليقات والكلمات المتعاطفة مع الطفل، الذي فقد ساقه بسبب رصاصة.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V — Roya Musawi (@roya_musawi) May 6, 2019

وصورت الطبيبة ميلغارا رحيمي الطفل أحمد سيد الرحمن في مركز لتقويم العظام تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر بكابول، وتوافق وجود موسيقى في الخلفية، تنبعث من أحد الأجهزة القريبة، عند انتهاء الأطباء من تركيب الساق الصناعية للطفل، فأخذ يحتفل ويرقص، واقتنصت الطبيبة ذلك المشهد، لتستيقظ في اليوم التالي وقد حصد الفيديو آلاف التعليقات والمشاهدات.

الطفل أحمد ذو السنوات الخمس، أصيب عندما كان في شهره الثامن مع شقيقته الكبرى، سليمة، التي كانت تحمله في ذلك الوقت، حين حُوصرا في معركة بولاية لوكر منذ أربع سنوات، تعافت سليمة من الإصابات، لكن أحمد الذي استقرت الرصاصة في ساقه الصغيرة، فقد القدرة على استخدامها، مما اضطر عائلته إلى الذهاب إلى كابول كلما دعت الحاجة إلى تغيير الطرف الصناعي للطفل، وهذه هي الساق الصناعية الرابعة.

وانتشر الفيديو على نطاق أوسع بعد أن أعادت رويا موساوي، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كابول، نشره على تويتر وعلى صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، تلقّى أكثر من 100 ألف ضحية أطرافًا صناعية في هذا المركز بكابول على مدار الثلاثين عامًا الماضية خلال النزاعات المتتالية، حوالي 10% منهم كانوا من الأطفال.