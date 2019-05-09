أحد مشاهير الإعلام البريطاني يصف طفل الأمير هاري بقرد

لم يكن أحد يتصور أن تبلغ العنصرية بأحد مشاهير الإعلام البريطاني، وهو Danny Baker المعروف كصحافي وكاتب ومقدم تلفزيوني وإذاعي، يشبّه طفل الأمير هاري بقرد سعدان، فقط لأنه أول وليد ملكي بريطاني مختلط عرقيا، من أم سمراء، أصولها أفريقية من والدتها السوداء البشرة.

بعد ساعات من الإعلان أمس الأربعاء عن ولادة الطفل الذي سمّوه "آرشي" كتب بيكر تغريدة في حسابه "التويتري" لم يكن أبشع منها فظاعة سوى الصورة المرفقة معها، وتنشرها "العربية.نت" أدناه، نقلا عن وسائل إعلامية بريطانية صدمها ما أقدم عليه الإعلامي الذي اتصل به أحد القيّمين على إذاعةRadio 5 BBC وأبلغه عبر الهاتف أنه مطرود من عمله فيها، مع أنه سبق وحذف ما نشر في "تويتر" لكثرة ما أمطروه بهجومات لفظية متنوعة.

الصورة التي تعلوها عبارة "الطفل الملكي يغادر المستشفى" في إشارة إلى حيث أبصرArchie النور، وهي لا تحتاج لأي شرح، كانت أكثر ما أغاظ الآلاف من البريطانيين وغيرهم. أما ناشرها، فذكر لموقع "ميل أونلاين" اليوم، أنه ليس عنصريا، وما فعله كان من باب النكتة فقط، وسبق وتم طرده مرتين من "بي بي سي" وأنه رد على من طرده عبر الهاتف بشتيمة مسيئة.

وعبّر بيكر عن أسفه لنشر التغريدة والصورة، وقال: "لم أكن أظن أنها ستسبب كل هذا الغضب (..) وما إن ذكرني بعضهم بمضمونها حذفتها، وهذا ما حدث" وفق تعبير الإعلامي الذي يقدم برنامجه في "راديو بي بي سي 5" نهاية كل أسبوع.