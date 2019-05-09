رقص فرحاً.. قصة الطفل مبتور القدم الذي خطف الألباب

ابن الـ 5 سنوات الذي فقد ساقه برصاصة طائشة في أفغانستان، بات مشهوراً. فبعد أن انتشر الفيديو الذي صوره أحد الأطباء إثر تركيب طرف صناعي للطفل أحمد سيد رحمن، راح الأخير يرقص فرحاً على وقع أنغام أغنية أفغانية، مودعاً عجزاً رافقه منذ أن كان في الأشهر الثمانية من عمره، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

أحمد طار فرحا بساقه الصناعية، في أحد مراكز تقويم العظام الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كابول، إلا أن العالم برمته ضج بنشر تلك اللحظات الآسرة.

وقد صوّرت الطبيبة ميلغارا رحيمي، الطفل بكاميرا هاتفها، ونشرت مقطع الفيديو على فيسبوك، ثم نشره حساب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحلول يوم الاثنين جال هذا المقطع القصير العالم.

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وفي التفاصيل، أُصيب أحمد برصاصة عندما كان يبلغ من العمر 8 أشهر خلال قتال في قريته بين طالبان والقوات الأفغانية التابعة للحكومة، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تم تركيب العديد من الأرجل اليمنى الصناعية له، إلى أن كانت الخاتمة السعيدة قبل أيام قليلة.

أما تعليقاً على انتشار الفيديو بشكل واسع، فما كان من أحمد إلا أن قال ببراءة الأطفال وتعجبهم يوم الثلاثاء: "هذا أنا.. انظروا هذا أنا..." وركض ليريه لوالدته والممرضات الأخريات في المركز!

إلا أن أحمد ورغم شهرته، وتقاطر وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين من أجل إجراء مقابلات معه ومع أمه، لا يزال يعاني في بلد لم يشفَ بعد من التفجيرات اليومية.

ويعيش هذا الطفل مع أمه ووالده المريض وإخوته الـ8 في قرية فقيرة في لوكر، وقد كان يضطر للسفر عدة ساعات للوصول إلى كابول من أجل زيارة المشفى التابع للصليب الأحمر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V — Roya Musawi (@roya_musawi) May 6, 2019

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يذكر أنه بحسب بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن أكثر من 100 ألف ضحية تلقوا أطرافاً صناعية في هذا المركز بكابول على مدار الثلاثين عاماً الماضية، حوالي 10% منهم كانوا من الأطفال.

فمن بين حوالي 60 ألف أفغاني مسجلين حالياً بدون أطراف، تبلغ نسبة الأطفال حوالي 8 إلى 10%.

وبعض الحالات كانت مأساوية أكثر من غيرها، ففي أبريل/نيسان 2018، فقد سبعة أطفال من عائلة واحدة أطرافهم عندما انفجرت ذخائر غير منفجرة في ولاية ننكرهار. ولقي ثلاثة أطفال وشخص آخر حتفهم في هذا الانفجار.