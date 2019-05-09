شاهد "الفلسطيني" يفاجأ بهدف غريب طوى خبره العالم

هدف دخل عجيباً غريباً في مرمى فريق اسمه Palestino تابع لنادٍ يحمل الاسم نفسه، وأسسه مهاجرون فلسطينيون في 1920 بالتشيلي، اعتبروه مما ندر بكرة القدم، إلى درجة أن خبره انتشر بسرعة الضوء وطوى العالم بدقائق معدودات لغرابته، ولولا الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، لما صدق أحد أن الكرة خادعت حارس المرمى بطريقة زئبقية عجز معها عن الإمساك بها وإبعادها عن مرماه، فحدث ما لم يكن بالبال.

المباراة جرت مساء الأربعاء في ليما، عاصمة البيرو، بين فريق Alianza Lima البيروفي، وضيفه "الفلسطيني" التشيليني، وكانت ضمن الجولة الخامسة من مجموعات "كوبا ليبرتادورس" لبطولة أندية كرة القدم بأميركا الجنوبية، وفيها عند الدقيقة 18 من الشوط الأول، سدد لاعب الوسط في "اليانزا ليما" وهو الأرجنتيني Tomás Costa البالغ 34 سنة، كرة مضت كما الصاروخ نحو مرمى "الفلسطيني" فصدها حارسه Ignacio González التشيليني بيديه المضمومتين.

من قوة ارتطامها بقبضتيه، طارت الكرة إلى أعلى 7 أمتار تقريباً، فتأملها ينتظر أن تعود إلى حيث اعتقد أن من السهل عليه الإمساك بها، عملاً على الأقل بأبيات شعرية نجدها في ديوان الإمام الشافعي، وبنهايتها يقول: "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع" إلا أن وقوع تلك الكرة بعد ارتفاعها كان وبالاً على غونزالس وفريقه "الفلسطيني" معاً، وفقاً لما قرأت "العربية.نت" عن المباراة وهدفها الغريب بموقع صحيفة La Republica المحلية في البيرو، وهو ما يظهر أيضاً بالفيديو المرفق، حيث نرى الكرة تقع مرتطمة بالأرض لتقفز منها وترتطم بالعارضة، ثم تتطاير مسرعة بين أعلى وأسفل المرمى، حتى احتار حارسه كيف يمسك بها، وهي القريبة منه سنتيمترات فقط، إلى أن دخلت كهدف من العجائب.

لكن فرحة مسجل الهدف وفريقه كانت قصيرة، فبعد 20 دقيقة تمكن "الفلسطيني" من تسجيل هدف التعادل، ثم تابع يضيق الخناق أكثر في الشوط الثاني على "أليانزا ليما" حتى سجل هدفاً ثانياً في مرماه، وظل يحتفظ بهدفيه حتى خرج غانماً من خصمه الفوز الذي استحقه، لأنه كان سيد الملعب طوال 90 دقيقة من المباراة، بحسب إجماع وسائل إعلام رياضية في البلدين، كالت المديح للفريق الجاعل فلسطين قضيته قبل الرياضة أحياناً، طبقاً لما يمكن استنتاجه من سيرته.

غرامة بسبب خارطة فلسطين

مما نلاحظه في "الفلسطيني" أن ألوان قمصان لاعبيه هي الأحمر والأسود والأخضر دائماً، كألوان العلم الفلسطيني، ونجد في أخبار أرشيفية طالعتها "العربية.نت" عن ناديه المعروف باسم Club Deportivo Palestino المتواجد بالاسم نفسه في عدد من دول أميركا اللاتينية أيضاً، أنه صمم قمصاناً في 2013 للاعبيه واستخدمها في عدد من المباريات، وكان الرقم واحد فيها شبيهاً بخارطة فلسطين، كما في الصورة أدناه.

قيّمون على الجالية اليهودية في التشيلي المقيم فيها أكثر من 350 ألف فلسطيني بين مغترب ومتحدر، اعترضوا على القمصان، فنظر اتحاد كرة القدم التشيليني بالقضية ومنع الفريق من استخدام القمصان، وحكم عليه بدفع ما يعادل 1300 دولار غرامة، لاستخدامه شعارات سياسية على قمصان لاعبيه، عملاً بمادة في قانونه تلزم النوادي بفصل الرياضة عن السياسة، إلا أن الفريق جعل من "فلسطين الحرة" مادته الحاضرة دائماً في حساباته بمواقع التواصل.