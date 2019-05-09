في هجوم شرس.. شاهد دباً يلتهم حيوان الأيّل العملاق

هاجم دبٌّ جائع أيّلاً عملاقاً، من فصيلة الموظ، على جانب طريق يجتاز إحدى الغابات في السويد، أمس الأربعاء، ووثق سائق سيارة الهجوم الحيواني بإحدى الغاباب بهاتفه المحمول.

وقال ميكائيل ويكستروم، الذي سجل هذا الهجوم الشرس، لصحيفة "أفتون بلادت" الصادرة في ستوكهولم، إنه لأمر مثير أن ترى شيئاً قليل الحدوث".

وفي الفيديو، يمكن مشاهدة الدب المهاجم وهو يسحب الأيّل بشراسة من على حافة الطريق باتجاه الغابة.

وأضاف ويكستروم أنه وزوجته بما أنهما لم يستطيعا إنقاذ الحيوان الضحية فقد ابتعدا عن المكان حتى لا يطيل تدخلهما من معاناته.

وقال: "كان أمراً مروعاً أن نشاهد ذلك ولكن هذا هو قانون الطبيعة، سواء قمنا بتصوير الحدث أم لم نقم".

ويضيف ميكائيل ويكستروم وهو صياد: "أعتقد أن الدب أوقع الأيّل بضربة وتمكن من قلبه على الأرض، ثم بدأت الدراما التي يظهرها الفيديو".

وأيل الموظ هو أكبر أنواع الأيائل، وذو وجه وقامة طويلين ويفضل الأعشاب والشجيرات المرتفعة ويمكن التعرف على ذكور الموظ من قرونها الضخمة.

ويتواجد هذا النوع من الأيائل بشكل أساسي في غابات الأجزاء الشمالية من أوروبا خاصة إسكندنافيا وأميركا الشمالية وآسيا، وهو فريسة للذئب الرمادي، والدببة، بالإضافة إلى البشر، وأيل الموظ يسير كحيوان انفرادي وليس ضمن القطعان، وبالرغم من هدوئه قد يصبح عدوانياً.