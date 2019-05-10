صدفة ملكية عجيبة.. أحفاد إليزابيث "ولدوا" في نيوزيلندا

في صدفة غريبة يحمل الأطفال الأربعة لعائلة نيوزيلندية نفس أسماء أحفاد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعد أن أطلق الأمير هاري وزوجته ميغان اسم آرتشي على مولودهما هذا الأسبوع.

وقالت جو ستافورد التي تعيش في أوتاجو في جنوب شرق نيوزيلندا لصحيفة أوتاجو ديلي تايمز "إنه تسلسل ملكي (كما في لعبة البوكر).. يا لها من صدفة".

موضوع يهمك عرض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الأربعاء، مولودهما الجديد للجمهور، حيث أعلنت الأم الجديدة أن الطفل كـ"الحلم".ووقف... الصور الأولى لطفل هاري وميغان.. وهذا اسمه الأخيرة

وأبناء ستافورد هم تشارلوت (11 عاماً) وهاري (تسعة أعوام) وجورج (سبعة أعوام) وآرتشي (أربعة أعوام).

وقالت ستافورد للصحيفة "إنها مجرد صدفة.. كنا دوماً نحب هذه الأسماء.. أولا جاء الأمير جورج ثم الأميرة تشارلوت وظننا أنها مجرد صدفة. لكن الآن آرتشي".

وأضافت أن الرسائل انهالت عليها من أصدقائها بعد سماعهم أنباء الطفل الملكي آرتشي.