كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست.. طفل رابع وأم بديلة

رحبت كيم كارداشيان ويست وزوجها كاني ويست بطفلهما الرابع الذي ولد عن طريق أم بديلة.

وغردت كارداشيان ويست اليوم الجمعة "ها هو هنا، إنه مثالي". وقالت متحدثة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الطفل ولد يوم أمس الخميس وإنه يزن 6 باوندات و9 أونسات.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) ١٠ مايو ٢٠١٩

وانضم المولود الجديد إلى أشقائه نورث وسانت وشيكاغو.

وشيكاغو، التي تبلغ الآن عاما ونصف، ولدت أيضا عن طريق أم بديلة. أما نورث وهو الأكبر فهو في الخامسة. والطفل الجديد الثاني للزوجين بعد سانت.

وتأتي الولادة بعد أن كشفت كارداشيان ويست أنها تدرس لتكون محامية، وفقا لقواعد ولاية كاليفورنيا التي تسمح بالإرشاد المهني في كلية الحقوق.