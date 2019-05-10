وفاة سائق شاحنة على طريق سريع.. وهكذا تم تفادي الكارثة

حظي سائق شاحنة ألماني جريء بالإشادة ووصف بالبطل بعد أن قفز على متن جرار مقطورة متحرك بعد وفاة سائقه على عجلة القيادة وأوقفه قبل إصابة أي شخص.

وقالت شرطة كولونيا إن سائقي الشاحنات رصدوا مركبة وزنها 40 طناً تحتك بالحاجز الخرساني الأوسط في الطريق السريع "إيه 1" باتجاه الشمال مساء الأربعاء.

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وأضافت الشرطة الخميس أنه بينما أغلقت شاحنات أخرى حركة المرور، خرج الرجل البالغ من العمر 43 عاما من مركبته وركض إلى جانب جرار المقطورة بطيء الحركة.

وبمساعدة شاحنة تابعة للشرطة كانت تسير بجانبها، استطاع الرجل من القفز على المقصورة، وهشم نافذتها بمطرقة، وفتح المقصورة وسيطر على المركبة، ما أدى إلى توقفها في مكان آمن.

لم تستطع فرق الإنقاذ إنعاش سائق المركبة البالغ من العمر 54 عاما.