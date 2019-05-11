شهر عسل بسريلانكا.. تسممت الزوجة فمنع الزوج من السفر

أعلنت الشرطة السريلانكية أن زوج عروس بريطانية توفيت خلال شهر العسل في سريلانكا سيبقى في البلاد أقله حتى تعقد جلسة استماع رسمية بشأن حادث الوفاة الأربعاء المقبل.

كيلان شانداريا ليس قيد التوقيف ولا يواجه تهمة، لكنه منع من مغادرة سريلانكا منذ وفاة زوجته أوشيلا باتيل (31 عاماً) في 25 نيسان/أبريل.

فقد توفيت العروس بعد ستة أيام فقط من زواجها وبعد يومين من وصول الزوجين إلى فندق في منتجع غال جنوب العاصمة كولومبو.

وقال أقارب الزوجين إن كيلان وأوشيلا تعرضا لتسمم غذائي شديد.

وأوضحت الشرطة أن الجلسة ستعقد الأربعاء عندما تصبح تقارير فحوص السمية التي طلبتها السلطات جاهزة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس": "أمر كبير القضاة هارشانا كيكوناويلا المحققين الحكوميين بتقديم كل التقارير اللازمة للجلسة التي ستعقد يوم 15 أيار/مايو".

وأضاف أن المحكمة تحتفظ بجواز سفر شانداريا لحين اتّضاح ملابسات الوفاة.

وهو أوضح أن "الجثّة لا تزال في مشرحة مستشفى كارابيتيا وفي عهدة السلطات القضائية".

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وقد نزل الزوجان الآتيان من لندن في فندق "أماري غال". وقال راسل كول الناطق باسم الفندق إن الزوجين مرضا بعدما تناولا الطعام ورفضا في البداية الخضوع لعلاج في مستشفى محلي لكنهما طلبا المساعدة بعد بضع ساعات.

وأوضح لوكالة "فرانس برس" قائلاً: "تناولا وجبة خفيفة من إعداد الفندق كما فعل نزلاء آخرون في الوقت نفسه ولم يعانوا أي شيء".

وأضاف: "كانت في حوزتهما أطعمة أخرى حصلا عليها من خارج الفندق وقد سلمناها إلى السلطات المختصة في إطار التحقيق".

وتعذر الاتصال بشانداريا على الفور، لكنه كان قد أخبر وسائل إعلام بريطانية إن كليهما أصيبا بالحمى وتقيآ دما.

وتزوّج كيلان شانداريا وأوشيلا باتيل في التاسع عشر من نيسان/أبريل ووصلا إلى سريلانكا في الـ23 من الشهر، بعد يومين من الاعتداءات التي وقعت في البلد أحد الفصح وأودت بحياة 258 شخصا.