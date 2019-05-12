بالفيديو.. صالون الحلاقة يأتيك حتى باب منزلك في غانا

توجه إيمانويل كوجو أنكوماه وفريقه إلى منزل أحد العملاء في أكرا عاصمة غانا لتقديم خدمة حلاقة الشعر.

وأطلق أنكوماه المشروع للزبائن الرجال حتى يوفر عليهم الانتظار في طوابير طويلة أمام محال الحلاقة في المدينة.

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ويدير هذا الشاب مشروعه الذي أطلق عليه اسم "شيف ماسترز" أو "أساتذة الحلاقة"، وأهم مميزات تلك الخدمة التي تقدم من خلال شركته هي أنها تأتي للزبائن حتى باب منزلهم.

وقال إن الشركة تقدم ما هو أكثر من مجرد قصة شعر عادية إذ إنها تجتذب الشباب الراغبين في تجربة أحدث الصيحات.

ويأمل أنكوماه في التوسع في عمله لتصل خدمته إلى بلدان أفريقية أخرى في المستقبل.