نهاية درامية.. شاهد لحظة وفاة مصارع داخل الحلبة

توفي الممثل ومحترف القتال الحر المكسيكي سيزار بارون، الشهير بـ"سيلفر كينج"، أمس السبت، عقب مشاركته في نزال قتال حر بإحدى حلبات المصارعة بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الممثل ومحترف القتال الحر المكسيكي سيزار بارون تعرض لحالة إغماء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الحلبة.

وأوضحت أن سيزار بارون صاحب الـ 51 عاماً تعرض لأزمة قلبية عقب مشاركته في نزال قتال حر بمركز "راوند هاوس" في حي "كامدين" شمال العاصمة "لندن".

وذكرت خدمة الإسعاف في لندن أنها تلقت اتصالاً من "راوند هاوس" الساعة 10.21 مساءً، وتم إرسال سيارتي إسعاف وطاقم إسعاف طوارئ، وأعلن الأطباء أن بارون توفي على الحلبة أثناء القتال.