غرفة فندق بألمانيا.. وقوس "ديكور".. و3 جثث مصابة بأسهم

قالت الشرطة الألمانية إنها تحقق في مقتل ثلاثة أشخاص عثر على جثثهم وبها سهام أطلقت من قوس مستعرض في غرفة فندقية في بافاريا.

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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" اليوم الأحد إن موظفي الفندق في بلدة باساو عثروا على الجثث وعلى قوسين مستعرضين في الغرفة.

قالت الشرطة إن الضحايا الثلاثة، الذين عثر عليهم أمس السبت، هم رجل في الـ53 من العمر وامرأتان في الـ33 وفي الـ30 من عمرهما، وأن جميعهم مواطنون ألمان.

وأضافت أنه ليس من الواضح ما هي العلاقة التي تربطهم وما الذي حدث داخل غرفة الفندق أو كيف مات الثلاثة بالضبط.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الادعاء العام أمر بتشريح الجثث.