وزير داخلية بريطانيا يطرح نفسه خلفاً لتيريزا ماي

طُرح على وزير الداخلية البريطاني Sajid Javid سؤال من نوع حمّال للأوجه، عما إذا كانت بريطانيا، حيث ولد لأبوين باكستانيي الأصل قبل 49 سنة، جاهزة لأن يتولى مسلم رئاسة الوزراء فيها.

جاويد، الأب لأربعة أبناء من بريطانية اسمها Laura King تزوجها قبل 22 سنة، أجاب بما اعتبروه طرحا ناعما لنفسه كخليفة محتمل لرئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، وفقا لما استنتجت "العربية.نت" مما قاله في مقابلة إذاعية أجرتها معه محطة BBC Radio 4 السبت، برغم أن سواه سبقه إلى ميدان الترشح، ونصب خيمته فيه بقوة مشهودة، وأشهرهم وزير الخارجية جيريمي هنت.

وفي إجابته، قال: "بإمكان أي مؤهل، سواء كان مسلما أو من الهندوس، أو أي ديانة أخرى، أو حتى لا ديني، أن يشغل المنصب. لقد أثبتنا للعالم مرتين أن بإمكان المرأة أن تصبح رئيسة وزراء".

وأضاف أنه يتعرض أحيانا لمضايقات عنصرية "لكن، لا دين ولا عرق، هو حجر عثرة للوصول إلى 10 داوننغ ستريت" في إشارة إلى مقر رئاسة الوزراء بلندن. ثم لم ينس المولود لأب كان سائق حافلة عمومية أن يذكر أن البعض لا يريده "بسبب لوني" في إشارة إلى بشرته السمراء.