شاهد أنثى فيل غاضبة تهاجم قرويين لتحمي صغيرها

علاقة قوية ولا مثيل لها، تربط الأم بطفلها، خصوصاً وإن أحسّت بأي خطر يهدد حياة صغيرها.

فبعد أربع ساعات من سقوطه في حفرة موحلة بمنطقة كاتوواوا جنوب هامبانتونا الاثنين، تم إنقاذ فيل صغير، عمره نحو ثمانية أشهر، وفق وسائل إعلام محلية.

وتوضح لقطات مصورة بثتها محطة ديرانا تي.في التلفزيونية رجلين يفران بعد أن تخليا عن دراجتهما النارية حين هاجمتهما أم الفيل الصغير.

وأبلغ قرويون في المنطقة مسؤولي الحياة البرية في وقت سابق أن أنثى فيل كانت تهاجم الناس على الطريق عقب سقوط رضيعها في حفرة، وفق وسائل إعلام محلية.

وأُرسل حفار للمنطقة لحفر ممر تمكّن الفيل الصغير من الخروج من الحفرة عبره. وذكرت محطة ديرانا أن الفيل الصغير التأم شمله مع أمه في وقت لاحق واختفيا معاً في الأدغال.