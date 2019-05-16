فيراري بأكثر من مليوني يورو.. ادعى تجربتها فسرقها!

أصدرت الشرطة الألمانية، الأربعاء، مذكرة بحث تطال رجلاً انتهز تجربة ميدانية لسيارة "فيراري جي تي أو" النادرة جداً لسرقة هذه المركبة التي يبلغ سعرها أكثر من مليوني يورو.

وقصد الرجل، ظهر الثلاثاء، تاجراً للسيارات القديمة بمدينة نويس أويديشايم في محيط دوسلدورف، مدعياً أنه مهتم بشراء "فيراري 288 جي تي أو" حمراء اللون لم يصنع سوى 300 نموذج منها في الثمانينات، وفق بيان الشرطة المحلية.

وتمكن الرجل، الذي نشرت الشرطة صورة له، من إقناع التاجر بجعله يجرب السيارة على الطريق تمهيداً لاحتمال شرائها. واختفى أثره في السيارة التي يقدر سعرها بحوالي 2.2 مليون يورو.

وكان المالك السابق لهذه السيارة سائق سباقات الفورمولا واحد الأيرلندي الشمالي، إيدي إيرفاين، وفق صحيفة "بيلد".

ورصد شهود المركبة في مدينة قريبة من دوسلدورف، لكن سارقها لا يزال طليقاً.