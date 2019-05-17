بدعوى إزعاجه.. شاب يلقي أمه من الطابق الثالث

ألقى شاب مصري والدته من الطابق الثالث، ما أدى إلى كسر عمودها الفقري، بدعوى أنها تتحدث مع جارتها بصوت عال، ما تسبب في إزعاجه وإيقاظه من نومه، وفق ما نشرت مواقع إخبارية محلية.

الواقعة شهدتها قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية شمال مصر، حين تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بسقوط سيدة من الطابق الثالث بعد أن ألقاها نجلها منه بعد مشادة كلامية بينهما.

وبفحص البلاغ تبين قيام عامل يبلغ 25 عاما، بإلقاء والدته 59 سنة- ربة منزل من بلكونة الطابق الثالث بمنزلهما بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، لتحدث الأم من البلكونة مع جيرانها بصوت عال أثناء نومه، وطالبها بالسكوت فرفضت، فنشبت مشادة بينهما، فخافت الأم وهرولت ناحية البلكونة فقام الأخير بإلقائها منه، وتم نقلها إلى المستشفى الذي أكد إصابتها بكسر في العمود الفقري.

وتمكن الأمن من ضبط الابن، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وارتكاب الجريمة، وأرجع ذلك لتوتره بسبب الصيام وقلة النوم ورفضها السكوت أو خفض صوتها أثناء حديثها مع الجيران، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.