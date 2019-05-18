الأمير ويليام: وفاة والدتي كان "ألماً لا يحتمل"

تحدث الأمير ويليام بصراحة عن وفاة والدته، الأميرة ديانا، واصفاً إياها بالفاجعة وأنها "ألم لا يحتمل".

جاءت تصريحات ويليام في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عن الصحة العقلية، وأشار إلى أن عمله طياراً في هيئة الإسعاف الجوي أعطاه انطباعاً بأن الموت كان "قاب قوسين أو أدنى".

كانت التصريحات جزءاً من مناقشة حول الصراعات الشخصية التي شاركها ويليام مع نجوم كرة القدم بيتر كراوتش وتيري هنري وداني روز وجيرمين جيناس، ومدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت.

ودعم الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري قضية معالجة مشاكل الصحة العقلية، أملا أن يؤدي اعترافهما بشأن معاناتهما إلى تشجيع الآخرين إلى طلب المساعدة.