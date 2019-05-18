رسالة من بابا الفاتيكان إلى الصحافيين حول العالم

شدد البابا فرنسيس خلال استقباله وفدا من الصحافيين، السبت، في الفاتيكان على ضرورة التمسك بالتواضع خلال عملهم، وعدم نشر الأخبار التي لم يتم التحقق منها بشكل كاف.

وقال في كلمته أمام وفد من جمعية الصحافة الأجنبية في إيطاليا "إنَّ الصحافي المتواضع هو صحافي حرّ، حرّ من أيّة تأثيرات، حرٌّ من الأحكام المسبقة، ولذا فهو شجاع".

وتابع حسب ما نقل عنه موقع "فاتيكان نيوز" الرسمي في صفحته العربية "عليكم أنتم - الصحافيّين - أن تأخذوا بعين الاعتبار قوّة الأداة التي تملكونها وتقاوموا نشر أخبار لم يتمَّ التحقق منها بشكل كاف".

وتابع "إنَّ التواضع يجعلنا نقترب من الواقع ومن الآخرين بموقف التفهُّم، الصحافي المتواضع يسعى ليعرف الوقائع بشكل صحيح وتام قبل أن يرويها ويحلِّلها".

وتابع "كم هو سهل عدم طرح الأسئلة والاكتفاء بالأجوبة الأولى والبقاء على السطح والمظاهر، والاكتفاء بالحلول التي لا تعرف تعب الاستقصاء القادر على تصوير تعقيدات الحياة الحقيقية".

وقال البابا "إن تواضع عدم معرفة كل شيء هو الذي يحرّك البحث، أما ادعاء المعرفة فهو الذي يعيقه".

وأكد أيضا أن على الصحافيين "أن يكونوا مدركين أنّهم ومن خلال مقالة أو تغريدة أو نقل مباشر يمكنهم أن يفعلوا الخير ولكن أيضًا إن لم يكونوا متنبهين يمكنهم أن يسببوا الشرّ للقريب وأحيانًا لجماعات بأسرها".