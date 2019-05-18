شاهد.. "ضيف شرس" على مدرج مطار أميركي

في مشهد مخيف وغريب في الوقت عينه، نشرت قاعدة ماكديل الجوية العسكرية الأميركية صورة لتمساح يزحف على أحد مدرجات مطارها.

وكتبت تحت الصورة التي نشرتها على "فيسبوك": "سيداتي وسادتي، فريق ماكديل التمساح يستعد للإقلاع".

وقد شكَّل التمساح إرباكاً لحركة إقلاع الطائرات بعد أن اكتشفه العاملون يتجول على المدرج.

ووفق الملازم الأول براندون هانر، تم نقل التمساح بشاحنة عسكرية إلى أقرب مورد طبيبعي للمياه في المنطقة.

كذلك أكد موظف آخر في القاعدة الجوية، عمل 5 سنوات فيها، أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذه الحادثة.