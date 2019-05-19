بالفيديو.. المئات يتنافسون في بطولة العالم للحية والشارب

توافد عشاق الشوارب واللحى من جميع أنحاء العالم على مدينة أنتويرب البلجيكية للتنافس في بطولة العالم للحية والشارب حيث أخذوا يستعرضون بفخر أساليب اعتنائهم بشعر وجوههم والتي تتكلف مبالغ كبيرة في بعض الأحيان.

وشارك مئات الرجال في نسخة عام 2019 من المسابقة وتنافسوا في فئات مختلفة مثل "الشارب الملكي" و"اللحية الطبيعية الكاملة بطول أكثر من 30 سنتيمتراً".

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وقال جاري فولكنر، الذي فاز بالمركز الثالث في فئة إطلاق اللحية بالأسلوب الحر، إنه يحاول دائما ابتكار شيء جديد ومختلف لم يجربه من قبل في كل مرة يشارك فيها بالمسابقة.

وأوضح قائلاً: "جئت من أميركا من أجل بطولة العالم للحية والشارب. فئة الأسلوب الحر التي عادة ما تكون الأخيرة أعتقد أنها الأصعب للفوز بها. أنا أصنع شيئا مختلفا في كل مرة أتنافس فيها ولا أفعل الشيء نفسه أبدا. لذا أحاول استخدام لحيتي وأبتكر شيئا لم يفعله أحد من قبل".

وتقام البطولة كل عامين في بلد مختلف منذ عام 1995. وسيلتقي عشاق الشوارب واللحى في المسابقة القادمة التي تقام في أوكلاند بنيوزيلندا عام 2021.