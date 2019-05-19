طائرة اختفت بسعودي ومدربه على الطيران في جزيرة بالفلبين

منذ يومين والسلطات الفلبينية تبحث عن طائرة تدريب اختفت في مقاطعة Occidental Mindoro المحتلة نصف مساحة جزيرة "ميندورو" في جنوب البلاد، وكان على متنها طيار فلبيني وآخر سعودي تحت التدريب، على حد ما ورد بتقرير صدر عن "هيئة الطيران المدني"، وذكر أن الطائرة التي تقوم بتشغيلها شركة "أورينت للطيران" المحلية.

وكانت الطائرة، وهي طراز Beechcraft Baron 55 بمحركين، أقلعت في الثامنة والنصف صباح الجمعة من مطار مدينة "سان خوسيه" في الجزيرة، إلا أنها اختفت عن شاشة الرادار ذلك اليوم، ولم يعد يظهر لها أي أثر بعد أن شوهدت آخر مرة على بعد 25 كيلومتراً جنوب المدينة، وسريعاً بدأت 3 فِرق من القوات الجوية، كما والبحرية الفلبينية وحرس السواحل، عمليات بحث مكثفة والإنقاذ، إلا أنها لم تسفر أمس السبت عن أي معلومات حول الطائرة أو الطيارين، لذلك عادوا منذ صباح اليوم الأحد باحثين عنها.

ولم تفرج السلطات الفلبينية بعد عن أي معلومات حول السعودي ومدربه الفلبيني، كما لم يصدر بشأنهما ما يفيد في وسائل إعلام فلبينية زارت "العربية.نت" مواقعها، ولم تجد فيها سوى ما ورد بتقرير هيئة الطيران المدني.