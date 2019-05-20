بالصور.. دوقة كمبردج وعائلتها في حديقة "العودة للطبيعة"

نشرت كيت، زوجة الأمير البريطاني وليام، ودوقة كمبردج، صوراً جديدة لعائلتها وهي تلهو في حديقة برية مملوءة بالأشجار صممتها من أجل معرض تشيلسي للزهور في لندن.



وتعاونت كيت في تصميم حديقة "العودة للطبيعة" مع فناني تصوير المناظر الطبيعية أندري ديفيز وآدم وايت، وبها أرجوحة من الحبال ومنزل بأعلى شجرة ومجرى مائي ومساقط مياه.

وبحسب مكتبها، فكيت من المؤيدين بقوة للمنافع النفسية والجسدية التي تعود على الأطفال والبالغين على السواء من الطبيعة والخروج في الهواء الطلق.



وقالت كيت لمحطات بث قبيل افتتاح الحديقة الاثنين: "إنها مساحة طبيعية ومثيرة حقاً للأطفال والبالغين على السواء ليتشاركوها ويستكشفوها".

وتابعت: "أشعر حقاً أن للطبيعة والتفاعل في الخارج منافع هائلة على الصحة الجسدية والنفسية خاصة بالنسبة للأطفال الصغار".

ويظهر جورج وشارلوت ولويس أطفال كيت ووليام في مقطع فيديو على حسابهما على إنستغرام وهم يلعبون بالأرجوحة وعند مخبأ خشبي ويسيرون حفاة الأقدام في جدول ماء. ويظهر لويس، الذي احتفل بعيد ميلاده الأول الشهر الماضي، لأول مرة وهو يسير وكان يلوح بعصا.

ومعرض تشيلسي للزهور مفتوح أمام الصحافة والضيوف الاثنين وسيصبح متاحاً للزوار الثلاثاء وحتى السبت المقبل.