ولادة 6 توائم بحالة هي الأولى من نوعها في بولندا

أنجبت امرأة 6 توائم الاثنين في مستشفى كراكوف الجامعي في جنوب بولندا، في حالة هي الأولى من نوعها في البلد.

وقد جرت الولادة بعملية قيصرية في الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل. ويزن كلّ مولود من المواليد الستة، وهم أربع إناث وذكران، حوالي كيلوغرام واحد، بحسب ما أوضحت المؤسسة.

وقالت ناطقة باسم المستشفى لوكالة فرانس برس "الأم التي هي دون الثلاثين من العمر وأولادها في حالة جيّدة"، متعهدة تقديم المزيد من المعلومات في هذا الصدد الثلاثاء.

وبحسب أطباء مستشفى كراكوف، تعدّ ولادة ستة توائم حالة نادرة جدّا. وتحدث ولادة من هذا النوع مرّة واحدة من أصل 4,7 مليارات عملية إنجاب.

وقدّم الرئيس البولندي أندريه دودا التهاني للوالدين، مغرّدا "هي الحالة الأولى من نوعها في بولندا".