أردوغان يوسع قصره الصيفي.. قطع 40 ألف شجرة

كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بإضافة أبنية جديدة بأحواض سباحة إلى قصره الرئاسي الصيفي الذي اكتملت أعمال إنشائه بنسبة كبيرة في منتجع مرمريس التابع لمدينة موغلا جنوب غرب الأناضول.

كما تتواصل أعمال الإنشاء في الساحة التي تضم القصر عند خليج أوكلوك بعدما تم قطع 40 ألف شجرة.

أما المشروع، فقد أدى إلى هدم القصر الصيفي الذي تم إنشاؤه في عهد الرئيس الراحل تورجوت أوزال.

وخلف القصر الذي سيستخدمه أردوغان، أنشئت وحدات للسكن أقل ارتفاعا تضم أحواض سباحة.

كما تم الانتهاء من إنشاء ساحتين رياضيتين مكشوفتين بالقصر الصيفي.

وتم ملء مساحة 10 آلاف و966 مترا مربعا بالمياه من أجل إقامة ثلاثة شواطئ بجانب مرسيين.