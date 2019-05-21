أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن إطلاق موقع الإندبندنت الفارسية Independentpersian.com في إطار مشروعها لإطلاق مواقع الإندبندنت باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية.

وكانت الإندبندنت قد أطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي موقع "الإندبندنت العربية"، وموقعي "الإندبندنت التركية والأردية" في أبريل/نيسان الماضي.

كما أعلنت المجموعة عن تعيين الإعلامية والمحللة السياسية المعروفة كاميليا انتخابي فرد رئيسة لتحرير الإندبندنت الفارسية.

ويعمل في الموقع من مقره في نيويورك كفاءات إعلامية وصحافية متميزة ذات خبرات عالمية.

من هي؟

تملك كاميليا انتخابي فرد خبرات ثرية في مجالات الصحافة والإعلام والتحليل السياسي والدراسات، كما تعرف بإلمامها الواسع بالشؤون السياسية العربية الإيرانية.

ويصنف مشروع الإندبندنت باللغة الفارسية على أنه إضافة متميزة إلى المواقع الفارسية الأخرى الموجودة في المجموعة، مثل موقعي صحيفة الشرق الأوسط ومجلة المجلة باللغة الفارسية.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت العام الماضي توقيع عقد إطلاق صحيفة الإندبندنت البريطانية الرقمية بأربع لغات يتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعن الموضوع، قال عبد الرحمن الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق: "يأتي إطلاق هذا الموقع في سياق المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع الإندبندنت متعدد اللغات متابعة لاتفاقنا مع شركة الإندبندنت البريطانية. إننا نطمح إلى أن يستقطب موقع الإندبندنت الفارسية جماهير واسعة من الناطقين بهذه اللغة حول العالم يتطلعون إلى قراءة محتوى متنوع ذي مستوى مهني عالٍ. كما أننا نتطلع إلى أن تثري هذه المشاريع صناعة الإعلام والمحتوى في منطقتنا والعالم".