سعودي سقطت به طائرة بالفلبين ولم يعثروا عليه بين الحطام

عثر الثلاثاء على قطع من حطام طائرة تدريب طراز Beechcraft Baron 55 بمحركين، اختفت الأسبوع الماضي في جزيرة بالفلبين، ونشرت "العربية.نت" خبراً عنها الأحد الماضي، لكن الجديد بشأنها أنهم لم يجدوا من كان على متنها، وهما طيار فلبيني اسمه Jose Nelson Yapparcon وتلميذه السعودي المتعلم لديه على الطيران عبد الله الشريف.

الطائرة التي تقوم بتشغيلها شركة Orient Aviation Corporation للتعليم على الطيران، اختفت في مقاطعة Occidental Mindoro المحتلة نصف مساحة جزيرة "ميندورو" بالجنوب الفلبيني، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، نقلت بدورها عن "هيئة الطيران المدني" أنها أقلعت في الثامنة والنصف صباح الجمعة من مطار مدينة "سان خوسيه" بالجزيرة، ثم اختفت عن الرادار فجأة ذلك اليوم، وتدل المؤشرات للآن أن المحيط ابتلعها، لأن ما وجدوه من أشلائها كان طافياً فوق الماء.

سريعاً بدأت 3 فِرق من القوات الجوية، كما والبحرية الفلبينية وحرس السواحل، ببحث مكثف عنها، أدى للعثور على 6 أشلاء من حطامها، إضافة للعثور على حقيبة صغيرة، بداخلها هوية كابتن الطائرة و6 بطاقات مصرفية متنوعة باسمه، وصورة شخصية له، كما وبطاقة عمله، إلى جانب متعلقات أخرى تدل عليه. أما تلميذه السعودي، وهو من سعت "العربية.نت" بحثاً عنه في مواقع التواصل، فلم يعثروا بعد على ما يشير إليه، لذلك فالبحث المكثف مستمر عن الطائرة مع استمرار التحقيق عن أسباب تحطمها.

حساب "فيسبوكي" قد يكون للمفقود السعودي

نجد في Facebook حساباً هو بنسبة كبيرة للسعودي الذي كان على متن الطائرة المنكوبة، ففيه يذكر أنه مقيم في مانيلا، عاصمة الفلبين، وأن اسمه Abdullah Alsharif أيضاً، وهو الاسم الذي نقلته وسائل إعلام محلية عن "هيئة الطيران المدني" الفلبينية للمتدرب المفقود مع الطيار. كما في الحساب 3 صور له، نراها أدناه، وفي إحداها نجده معتمراً قبعة الطيارين.

والحساب خالٍ من أي نشاط "فيسبوكي" كما من أي صديق للشريف، ولا شيء فيه سوى 3 متابعين، اثنان منهم ناشطان بالطيران، من دون أن يكون لأي منهما صورة أو صديق. أما المتابع الثالث، فهي فتاة فلبينية اسمها MJ Agena تتصدر حسابها صورة رئيسية لها مع طفل عمره بالكاد عامان.

الطقس لا يزال جيداً للبحث في المنطقة

كما يذكر الشريف بالحساب أنه من المدينة المنورة، ومن الطلاب سابقاً في "مدرسة العقيق الأهلية" للبنين فيها، وبأنه درس أيضاً في "أكاديمية أجنحة رابغ للطيران" بجدة، وعمل في Aero Equipt Aviation بالفلبين، وهو موقع إلكتروني لأكاديمية خاصة بالتدريب على الطيران. أما في أكتوبر الماضي، فوردت في الحساب حاشية بأنه يعمل لحسابه الخاص، من دون ذكر للمكان ونوعية العمل.

وعن الطيار، انفرد موقع Radyo Bandera Philippines بنشر صورته، وصور ما تم العثور عليه من متعلقاته بين بعض الأشلاء التي وجدوها، وهي التي تنقلها عنه "العربية.نت" أعلاه، وفيها نرى حقيبته وهاتفه الجوال وبطاقاته المصرفية ومحفظة نقوده التي وجدوا فيها عملات إندونيسية. كما نرى صورة للطائرة المفقودة التي احتاروا بأمرها، لأن الطقس كان ولا يزال جيداً للبحث في المنطقة، لكن ما ظهر منها يسير.