شاهد الجيران العرب يطاردون سارقين لمحل مجوهرات في لندن

جيران لمحل معروف باسم "مجوهرات أمير" في منطقة Maida Vale القريبة من وسط لندن، ومعظمهم من المهاجرين العرب، تصدوا كما الأبطال لأفراد عصابة أقبل كل اثنين منهم على دراجة نارية، مسلحين بسكاكين طويلة وفؤوس وبلطات وشواكيش، حتى إن أحدهم كان يحمل عظمة ساق ماعز، فداهموا المحل بعد ظهر الاثنين الماضي، وسيطروا بالسلاح على من كان فيه من زبائن، ثم خرجوا غانمين من الذهب ما قيمته 150 ألف استرليني، أي تقريباً 290 ألف دولار، لكن مغامرة السارقين الثمانية مرت بالحي مرور غير الكرام، لأن المتصدين لهم تمكنوا من اعتقال نصفهم وسلموهم للشرطة.

ما إن خرجوا من المحل وركبوا دراجاتهم للفرار، إلا وواجههم هجوم من الجيران عنيف، شارك به حتى بعض زبائن المحل، حيث ركض الجميع بكل الاتجاهات لمطاردة اللصوص، بحسب ما نرى في فيديو مرفق تعرضه "العربية.نت" أدناه، نقلا عن قناة "يوتيوبية" استمدته من موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفيه نجد واحدا منهم وقد سيطر عليه من تصدوا ونالوا إعجاب وامتنان صاحب المحل الذي يبدو أنه عراقي اسمه عديل الأحمدي، فوصفهم لصحيفة Evening Standard اللندنية التوزيع بالأبطال.



أما زوجته، واسمها بسمة، فروت أنها كانت تراقب كل شيء عبر كاميرا مراقبة مثبتة في البيت، فخافت على زوجها من القتل، وقالت: للصحيفة: "كل ما استطعت أن أفكر به كان عن الخطر المحدق بزوجي، لذلك ركض ابني البالغ 17 سنة حافي القدمين إلى المحل، لأنه كان يعتقد أن المهاجمين يحاولون قتل أباه" فيما روى عامل في "سوبر ماركت ميلاد" المملوك لمهاجر عربي بالحي، أن اللصوص هددوا المتواجدين فيه بالشواكيش "لكننا طردناهم، وطاردنا الهاربين منهم على الدراجات حتى اعتقال أولهم" كما قال.