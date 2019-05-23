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بالفيديو.. أوبر تطلق خدمة استئجار الغواصات

المصدر: جزيرة هيرون (استراليا) – رويترز
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أعلنت ولاية كوينزلاند الأسترالية وشركة "أوبر"، اليوم الخميس، أنهما ستطلقان خدمة "سكوبر" لاستئجار الغواصات، وهي أول خدمة من نوعها في العالم، وذلك بمنطقة الحاجز المرجاني العظيم.

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وسيتمكن الركاب من حجز الغواصة عبر تطبيق "أوبر" الإلكتروني، وبعدها سيتم نقلهم من موقعهم جواً عبر طائرة هليكوبتر إلى جزيرة هيرون، حيث سيدخلون إلى الغواصة.

ووفقاً لموقع "سكوبر كوينزلاند"، ستبدأ التجارب من 27 مايو/أيار إلى 18 يونيو/حزيران المقبل. وتبلغ تكلفة الرحلة 3000 دولار أسترالي (2062 دولاراً أميركياً) لشخصين.

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