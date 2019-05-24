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امرأة طائشة.. تنسى مجوهرات بـ3.5 مليون يورو في الطائرة

المصدر: مرسيليا – فرانس برس
المغنية ريتا أورا التي كانت المجوهرات موجهة إليها خلال مشاركتها في مهرجان كان
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نسيت امرأة كانت تحمل مجوهرات تصل قيمتها إلى 3.5 مليون يورو، أعارها مصممو حلي للمغنية ريتا أورا خلال مشاركتها في مهرجان كان، حقيبتها في الطائرة.

المغنية ريتا اورا التي كانت المجوهرات موجهة إليها خلال مشاركتها في مهرجان كان المغنية ريتا اورا التي كانت المجوهرات موجهة إليها خلال مشاركتها في مهرجان كان

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن المجوهرات استعيدت في لندن من حيث انطلقت في الأساس.

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ففي 16 أيار/مايو، أدركت امرأة مكلفة بنقل المجوهرات إلى المغنية ريتا أورا عند خروجها من مطار نيس في جنوب فرنسا أنها نسيت حقيبتها ومعطفها في الطائرة، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال مصدر في الشرطة بلهجة مازحة: "إنها امرأة طائشة نسيت ملايين عدة في الطائرة". وأوضح المصدر أن الحقيبة عادت في الطائرة نفسها إلى مطار لوتون في لندن قبل أن تنقلها شركة الطيران إلى مطار هيثرو.

وأكد المصدر أن كل مصممي المجوهرات استعادوا الحلي العائدة إليهم.

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