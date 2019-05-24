توسيع قصر أردوغان الصيفي وبناء ثلاثة شواطئ صناعية

نشرت صحيفة الجمهورية معلومات عن المباني الجديدة التي ألحقت بقصر الرئيس التركي الصيفي، وتشمل مباني جديدة وأحواض سباحة في حرم القصر الصيفي. وتستمر أعمال البناء في منطقة قصر الرئيس رجب طيّب أردوغان الصيفي في خليج أوكلوك بمرماريس دون هوادة، وقد قُطعت قرابة 40 ألف شجرة خلال مرحلة التشييد.

كما تم هدم مساكن صيفية بُنيت في فترة الرئيس الثامن للجمهورية تورغوت أوزيل، من أجل المشروع الجديد في خليج أوكلوك. بعد ذلك أُجريت تغييرات في الوضع الأمني للمنطقة، وتخطيط بنائها.

ويحيط البحر بالقصر الصيفي الذي أوشك بناؤه على الاكتمال. كما تم إنشاء طريق سريع وأرصفة بحرية لترسو عليها اليخوت.

وإضافة إلى القصر الصيفي اتّضح أيضًا أنّه تم بناء فِلل وإسكان الموظفين. وتم بناء منازل صغيرة بأحواض سباحة خلف القصر الذي سيسكنه أردوغان. وقد تم الانتهاء من تأسيس ملعبين رياضيين في الهواء الطلق في القصر الصيفي.

ثلاثة أرصفة بحرية تأخذ شكل هلال

وتم إنهاء أعمال غمر 10.966 مترًا مربعًا بالماء من أجل وضع ثلاثة شواطئ في المنطقة التي تم فيها بناء رصيفين بحريين منفصلين بطول 170 و50 مترا. وتقررت إقامة ثلاثة شواطئ صناعية وأرصفة بحرية على شكل هلال في إطار المشروع الذي تتولاه شركة ENPO المحدودة للأعمال الهندسية والبيئية والاستشارية والتعدين والإنشاء والزراعة والصناعة والتجارة.

وتظهر المجزرة، وفق وصف الصحيفة التركية، التي تم ارتكابها بحق الأشجار التي تقع في محيط القصر الصيفي الذي يبلغ طوله 2.1 كيلومتر، واضحة في صور الأقمار الصناعية.

حرم القصر مستمر في التوسّع

أشار نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة موغلا مرسل ألبان، إلى استمرار إبادة الأشجار بسبب أعمال الإنشاء المتواصلة على خليج أوكلوك، حيث قال: "تتزايد أعداد الأبنية في المنطقة التي يُقال بأنها ستشهد إنشاء عقار سكني، يومًا بعد يوم.

ويمكننا مشاهدة الكثير من الأشياء عند اختلاس النظر على المنطقة التي يمنع دخول المواطنين إليها. وأضاف أبان الذي أشار إلى أن حرم القصر مستمر في التوسّع: "هل سيستخدمونها فقط من أجل قضاء العطلة؟ في هذه الحالة ما الداعي لكل هذه المساحة الواسعة؟ سمعنا أن شيوخا ورؤساء الدول الأجنبية سيقضون عُطلتهم في تلك المنطقة أيضًا. ماذا يعني كل هذا الترف والثراء في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد؟".