صور.. 100 ألف يصلون الجمعة الثالثة بالأقصى

أدى نحو مئة ألف شخص الصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، وسط ارتفاع استثنائي للحرارة وتشديد إسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس "صلى حوالي مئة ألف مصلٍ في رحاب المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك".

واستعانت دائرة الأوقاف بجرارات صغيرة لرش الماء على المصلين في الباحات، بسب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "عالجت طواقمنا 24 حالة ما بين إغماء وضربات شمس وإصابات أخرى، ونقلت ثلاث حالات إلى المستشفيات".

وعززت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وأزقة البلدة القديمة، التي أغلق محيطها وأبعدت السيارات والحافلات منها باستثناء تلك التي تقل الوافدين للصلاة عبر الحواجز العسكرية.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى محيط مدينة القدس حتى السادسة مساء. وطلبت من جميع المصلين "الحفاظ على النظام والأمن".

يقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها "الموحدة"، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها.

وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي للرجال فوق سن الأربعين والأطفال دون الثانية عشرة من الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، في حين لا توجد قيود على أعمار النساء.