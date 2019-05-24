عدا اتهامات التحرش.. 44 مليون دولار من واينستين لتسوية قضايا مدنية

توصل المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين إلى اتفاق مالي بشأن الإجراءات المدنية ضده مع عدد من ضحاياه المفترضين ومع دائنيه الذين يلاحقونه، في مقابل دفع 44 مليون دولار على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق لم يوقع بعد وهو يريد أن يشمل كل الإجراءات القضائية المدنية المرفوعة ضد المنتج النافذ السابق، بما في ذلك تلك التي قدمت في كندا وبريطانيا.

ورفضت ناطقة باسم هارفي واينستين التعليق في اتصال أجرته معها وكالة "فرانس برس".

ولا يعفي هذا الاتفاق هارفي واينستين من الملاحقات الجنائية التي تستهدفه وهي ستكون موضع محاكمة في سبتمبر بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقد وجهت إلى واينستين العام الماضي تهمة ارتكاب اعتداءين جنسيين على امرأتين مختلفتين أحدهما اغتصاب.

وهو يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في حال إدانته في ختام هذه المحاكمة.

ويشمل الاتفاق على ما يبدو أيضاً الإجراءات التي باشرها المدعي العام في نيويورك إريك شنيادرمان والذي حلت مكانه ليتيسيا جيمس.

وتتعلق هذه الإجراءات خصوصاً بالتحقق من التعويض بشكل مناسب على الضحايا.

ومنذ أكتوبر 2017 اتهمت أكثر من 80 امرأة علناً هارفي واينستين (67 عاما) باغتصابهن أو الاعتداء أو التحرش بهن جنسياً.

ومن بين هؤلاء الممثلات آشلي جاد وأنجلينا جولي وسلمى حايك.