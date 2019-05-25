الأميرة شارلوت تدخل مدرسة وهذه تكلفة سنتها الدراسية الأولى

أعلن قصر كينزنغتون، الجمعة، أن الأميرة البريطانية شارلوت، التي تحتل الترتيب الرابع في ولاية العرش ببريطانيا، ستبدأ مشوارها التعليمي في نفس المدرسة الخاصة في لندن التي يرتادها شقيقها الأمير جورج، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

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والأميرة الصغيرة شارلوت تبلغ من العمر أربع سنوات، وهي ثاني أبناء دوق ودوقة كمبردج وليام وكيت. وستبدأ شارلوت الذهاب إلى مدرسة توماس باترسي التي التحق بها شقيقها جورج البالغ من العمر خمس سنوات منذ 2017.

من جهته، قال مدير المدرسة سايمون أومالي في بيان: "نحن سعداء بأن دوق ودوقة كمبردج قررا انضمام الأميرة شارلوت لشقيقها الأكبر الأمير جورج في توماس باترسي. نتطلع بشغف للترحيب بها وبكل التلاميذ الجدد في مدرستنا في سبتمبر/أيلول".

وتضم مدرسة توماس باترسي 560 تلميذا وتلميذة بين سن الرابعة والـ13، وتبلغ المصروفات السنوية في أول سنة دراسية نحو 19 ألف جنيه إسترليني (24 ألف دولار أميركي).