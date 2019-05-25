سكان حيّ فقير في ريو يقطعون الطريق.. بجثّة

قطع سكان أحد الأحياء الفقيرة في ولاية ريو دي جانيرو الطريق الجمعة بواسطة جثّة، وذلك احتجاجاً على عملية نفّذتها الشرطة في الموقع، بحسب ما أفادت السلطات المعنية.

وقد قام سكان حيّ لامبيكادا (الذي يبعد حوالي 150 كيلومترا من ريو دي جانيرو) بقطع خطّ السير الأساسي الذي يمرّ عبر منطقة ساحلية تستقطب الكثير من السياح ويؤدي إلى مرفأ سانتوس، بحاجز مصنوع من الدواليب أشعلوا فيه النيران، بالإضافة لجثّة، بحسب ما كشفت شرطة المرور.

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وسرعان ما أوفد عناصر من معهد التشريح إلى الموقع لاستعادة الجثّة التي يرجّح أنها تعود لشخص قتل في العملية التي نفّذتها الشرطة.

وأوضحت الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو أن عناصر من وحدة خاصة تابعة لها نفّذوا الخميس عملية في حيّ من المنطقة أفضت إلى اشتباكات مع السكان.

غير أن ناطقا باسم الشرطة أكد أن لا معلومات تفيد بسقوط قتلى أو جرحى خلال هذه العملية التي ضبطت على إثرها أسلحة ومخدرات.