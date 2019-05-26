أول رئيس.. ترمب يمنح الكأس العملاق لبطل السومو الياباني

اعتاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تهنئة نجوم الرياضة في الولايات المتحدة، ولكن لم يسبق أن قام رئيس أميركي قبله بتقديم كأس بطولة مصارعة السومو في اليابان.

وكسر ترمب ذلك الغياب، بأن منح يوم الأحد "كأس الرئيس" العملاق الذي يعلوه نسر، للمصارع الياباني أسانوياما، وهو رياضي يبلغ من العمر 25 عاما حقق فوزا في البطولة في اليوم السابق.

موضوع يهمك واصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، جهوده لإرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإسعاده، الأحد، حيث قدم له ثلاثة أشياء... دبلوماسية السومو..اليابان "تدلل" ترمب بما هو قريب لقلبه سوشيال ميديا

ويعتبر ترمب أول رئيس أميركي يشارك في البطولة ويهنئ أسانوياما على "إنجازه الرائع"، ويقوم بمنح كأس خاصة باسم الرئيس الأميركي.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي احتاج بعض المساعدة القليلة لتسليم الكأس الثقيلة للبطل.

US President Donald Trump delivers Trump Cup to the champions in Tokyo. #Trump #sumo pic.twitter.com/1dA0CUpnpY — YASU (@takeshiyasuda) May 26, 2019

وقال البيت الأبيض إن الكأس التي يبلغ ارتفاعها 54 بوصة يتراوح وزنها بين 60 و70 رطلاً.

أما البطل أسانوياما، فاسمه الحقيقي هيروكي إشيباشي، يزن 390 رطلا، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس.

في وقت سابق، كان ترمب قد جلس على جانب الحلبة وشاهد بعضا من استعراضات المصارعة، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزوجته آكي، مع حشد من حوالي 11500 من جمهور المصارعة.

غير أن حجم الحشد كان نصف القدرة العادية، كجزء من الاستعدادات الأمنية لزيارة ترمب، وخضع المتفرجون للتفتيش الأمني بدقة.

ويزور ترمب اليابان في زيارة تستغرق أربعة أيام تشمل مقابلة إمبراطور اليابان الجديد ومناقشة القضايا التجارية مع قادة الأمة الآسيوية.