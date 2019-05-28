صورة باندا تصدم محبيه.. "هذا المرض يصيبه أيضاً"

التقطت صورة لدب باندا أبيض بالكامل في محمية طبيعية في جنوب غرب الصين، في حالة نادرة تثبت أن المهق موجود لدى هذه الحيوانات البرية في المنطقة، على ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

والتقطت الصورة للحيوان ذي الوبر الأبيض والعينين الحمراوين في 20 نيسان/أبريل في غابة بمقاطعة سيشوان (جنوب غرب)، على ما أوضحت الوكالة الصينية الرسمية.

وظهر الباندا الذي يراوح عمره بين سنة وسنتين، في الصورة، أبيض تماما، أو بتعبير أدق "أمهق"، وفق ما نقلت الوكالة عن الباحث المتخصص في الدببة بجامعة بكين لي شينغ.

يذكر أن أكثر من 80% من دببة الباندا البرية الموجودة في العالم يعيشون في مقاطعة سيشوان، فيما تتوزع الحيوانات الباقية بين شانشي (وسط) وغانسو (شمال غرب).

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، كان 548 دب باندا عملاقا يعيش في الأسر، فيما تخطى عدد هذه الدببة في الطبيعة عتبة الألفي حيوان، وفق وكالة الصين الجديدة.

دبلوماسية الباندا

وتُعرف الصين بانتهاجها "دبلوماسية الباندا" القائمة على إرسال بعض من هذه الحيوانات النادرة إلى الخارج في مؤشر إلى حسن العلاقات مع البلدان المضيفة.

وفي العام الماضي، أعلنت بكين رغبتها في إقامة محمية لدببة الباندا العملاقة توازي مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة متنزه يلوستون الوطني الأميركي، لتقريب هذه الحيوانات من بعضها وتشجيع التزاوج بين دببة الباندا البرية المعروفة بنقص شهيتها على التكاثر.