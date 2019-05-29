محكمة بريطانية.. امرأة تنفق 21 مليون دولار في هارودز

كشفت وثائق محكمة أن امرأة تشتبه السلطات البريطانية في أنها حصلت على ثروة غير مشروعة أنفقت 600 ألف جنيه إسترليني (760 ألف دولار) في يوم واحد بمتجر هارودز التجاري الراقي، وذات مرة دفعت 30 ألف جنيه إسترليني مقابل شوكولاتة.

وتعد زاميرا هاجييفا أول شخص يخضع لأمر الثروة غير المبررة، والذي يسمح للسلطات البريطانية بمصادرة الأصول من أشخاص يشتبه في ضلوعهم في فساد أو جرائم منظمة.

وقال محققون إن هاجييفا أنفقت 16 مليون جنيه في هارودز بين عامي 2006 و2016، باستخدام 35 بطاقة ائتمان صادرة عن بنك يديره زوجها.

ونشرت وثائق المحكمة، الثلاثاء تفاصيل الإنفاق بما في ذلك 5.75 مليون جنيه في متجري المجوهرات بوشرون وكارتييه، ومليون جنيه في قسم ألعاب هارودز و 30 ألف جنيه في متجر الشوكولاتة، غوديفا.

ومنحت المحكمة هاجييفا الإذن للطعن في الأمر أمام محكمة الاستئناف.