مسلسل شهير على نتفليكس مرتبط بزيادة الانتحار لدى الفتيات

ارتفع معدل الانتحار بشكل كبير بين المراهقين الأميركيين خلال الأشهر التي تلت بدء عرض المسلسل المثير للجدل "13 ريزنز واي" عبر "نتفليكس" والذي تدور أحداثه حول أسباب انتحار تلميذة في المرحلة الثانوية، وفق دراسة جديدة.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما سايكايتري" أن هناك زيادة نسبتها 13% في معدلات الانتحار بين المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2017 في صفوف الإناث خصوصا.

وكتب الباحثون من المركز الطبي لـ"جامعة فيينا للصحة العامة" الذين حصلوا على بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض: "يجب تفسير هذه الروابط المحددة هنا بحذر، لكن يبدو أنها تظهر زيادة في حالات الانتحار".

وقد بحث الفريق في حالات الانتحار بين العامين 1999 و2017 لإنشاء مرجع يأخذ المتغيرات في الاعتبار.

ونظراً إلى أن "نتفليكس" لا تشارك بيانات المشاهدين، أنشأ الباحثون برنامجا لتقدير شعبية المسلسل من خلال المشاركة التي أحدثها العرض على "تويتر" و"إنستغرام".

وقد بدأ بث المسلسل في 31 آذار/مارس 2017، وحظي بحوالي 11 مليون تغريدة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لعرضه.

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وأوضح الباحثون أنه "بسبب غياب الاهتمام بالمسلسل على وسائل التواصل الاجتماعية بعد حزيران/يونيو 2017، قررنا أن تكون مدة الدراسة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو".

وكانت نسبة الانتحار أعلى بين الفتيات وقد أرجعها الباحثون إلى تركيز المسلسل على انتحار التلميذة هانا بايكر البالغة 17 عاما.

لكن الفريق قال إن هذه المعطيات محدودة مشيرا إلى أنه "لم يكن ممكنا التأكد ما إذا كان ارتفاع حالات الانتحار بسبب 13 ريزنز واي فعلياً".

وكانت دراسة سابقة بيّنت زيادة 19% في عمليات البحث على الإنترنت المتعلقة بالانتحار خلال الأيام التي تلت بدء عرض "13 ريزنز واي".